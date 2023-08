Helmond Sport zit letterlijk stuk na teleurstellende seizoenstart: ‘Daar baal ik nog niet eens het meest van’

Eerst was het chaos troef bij Debby, tot een stichting haar huis opknapte: ‘Geen rommel betekent rust in mijn hoofd’

WAALWIJK - In de prachtige woonkamer, die een complete metamorfose heeft ondergaan, is Debby van Zuylen het stralend middelpunt. Maar had je de Waalwijkse twee jaar geleden een bezoek gebracht, dan was chaos troef geweest. Voorbij, dankzij De Sterkste Schakel en Styled2Move Foundation.