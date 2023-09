Helmond Sport verrast Cambuur: Kaars matchwinnaar in duel dat door vreugdebier is stilgelegd

‘Heksen­jacht’ bij controles op uitkering is ‘sensatio­ne­le framing’, vindt Breda

BREDA - Bij de controles op uitkerings- en toeslagenfraude bij 71 adressen in Breda-Noordoost was er geen sprake van discriminatie, zo vindt het gemeentebestuur van Breda. ‘Wij herkennen ons niet in de sensationele framing van een heksenjacht'.