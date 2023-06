Helmond Sport strikt twee oude bekenden, boomlange doelman van Vitesse op proef

Tiny doet mee aan de Rolstoel­drie­daag­se van Hoogerhei­de: ‘Had nog nooit een medaille gewonnen’

HOOGERHEIDE - De elfde Rolstoeldriedaagse in Hoogerheide is van start, met mevrouw Tiny Hagenaars als een van de enthousiaste deelnemers. ,,Mijn eerste deelname was vorig jaar, en ik kan je vertellen, het was een ongelooflijke ervaring”, zegt ze met een stralende glimlach.