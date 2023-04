Helmond Sport opent extra vakken voor Heracles-supporters: ‘Willen wat terugdoen’

Eerselse stalker (30) stuurde soms wel 1100 berichten per dag aan zijn ex, officier eist tbs en een jaar cel

EERSEL - ‘Heel erg’ dat zijn ex-vriendin zoveel last van hem heeft gehad. De Eerselnaar die zijn ex stalkte, zat schuldbewust in de rechtbank. ,,Andere mensen hebben last van mijn probleem, dat is niet eerlijk.”