Helmond Sport huurt spits van Athletic Bilbao en onderzoekt verdere samenwerking: ‘Misschien zit er meer in het vat’

Bom onder prestigieu­ze Brueg­hel-tentoon­stel­ling in Den Bosch: bedenker eist dat die wordt afgeblazen

DEN BOSCH/TILBURG - Veertig musea en privébezitters uit heel Europa en Amerika halen in september hun schilderijen van diverse Brueghels van de muur voor een grootse tentoonstelling in Het Noordbrabants Museum in Den Bosch. Maar het is aan een rechter om te beslissen of die wel door mag gaan.