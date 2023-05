Helmond onderzoekt toezicht via camera's aan rand van centrum

Het Veerhuis is verkocht aan oud-Bokho­venaar Sjef Pijnenburg: ‘Moest er niet aan denken dat het soort wokpaleis zou worden’

BOKHOVEN - Na drie jaar is het dan toch gelukt om Het Veerhuis in Bokhoven te verkopen. Uitbater Johan van der Leeden (59) is er ,,hartstikke blij” mee. Als nieuwe eigenaar en oud-inwoner heeft de Utrechtse ondernemer Sjef Pijnenburg veel goede (jeugd)herinneringen aan de plek.