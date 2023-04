Helmond ligt steeds meer aan de waterkant

Toch weer op ’t laatst gelukt: Hank gaat een mooi Oranje­feest­je tegemoet, met vrijmarkt

HANK - Hank en Koningsdag, het is een apart verhaal. Koningsdag 2022 was ternauwernood gered door de uitbater van dorpshuis ’t Uivernest. Deze editie hing het er weer om: gaat het Oranjefeest door of niet? Gelukkig is daar de kersverse Stichting Koningsdag Hank.