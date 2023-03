Helmond kan opgelucht ademhalen: ambtenaren mogen langer in panden van vastgoedeigenaren blijven

Eindelijk nieuwe plekken voor Creatief Centrum en Pilates­groep in Heusden

HEUSDEN - Het is dan toch gelukt: Creatief Centrum Heusden heeft een alternatieve plek gevonden, bij de Senioren Sociëteit. Het gaat daar mogelijk in afgeslankte vorm verder. De Pilatesgroep krijgt z’n zin en verhuist tijdelijk naar de trouwzaal in het oude stadhuis.