Helmond heeft ‘t moeilijk met plannen voor voetganger- en fietsvriendelijk hart

OM eist jaar cel tegen Tilburger die pubermeis­jes afperste: ‘Naaktfoto’s, of ik steek je huis in brand’

BREDA – Een 24-jarige Tilburger eiste via Snapchat en Instagram naaktfoto’s van pubermeisjes. En als ze die niet zouden sturen dreigde hij hun huis in brand te steken, hun naasten of familie te vermoorden of bewerkte foto’s van zijn slachtoffers naar bekenden te sturen.