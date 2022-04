Helft van 35 lintjes al tijdens ‘geheime’ sessie op maandagavond uitgereikt

LINTJESREGENCUIJK - Twee sessies had burgemeester Wim Hillenaar er voor nodig. Maar liefst 36 keer werd er iemand met een smoes naar de schouwburg in Cuijk gelokt: 35 inwoners van de gemeente werden Lid in de Orde van oranje Nassau, en een keer werd iemand bevorderd tot Ridder.

De eerste sessie met 17 bijzondere vrijwilligers was al op maandagavond, waar de lintjes normaal pas op de dag voor Koningsdag worden uitgereikt, op dinsdag dus. ,,Maar we vragen de mensen om het nog een dagje geheim te houden", zei een woordvoerder van de gemeente Land van Cuijk.

Maar dat mislukte. Maandagavond was om kwart voor negen op Facebook al te lezen: Jan en Paulien ontvangen lintje tijdens lintjesregen 2022. Jan en Paulien zijn van de Graafse voetbalclub EGS'20 en het bestuur feliciteerde de twee op die manier. En zo waren er meer die vroegtijdig met hun lintje op social media geluk werden gewenst.

Gennep

Burgemeester Hans Teunissen van buurgemeente Gennep had het wat rustiger. Hij hoefde maar vier keer een lintje op te spelden (zie ook voorpagina).

De enige ridder die Land van Cuijk er bij heeft is Koos Aben uit Wanroij. Aben is al sinds 1977 op diverse fronten actief voor de voetbalscheidsrechters in Nederland.

Deze mensen werden Lid in de orde van Oranje Nassau.

Jan Pluk uit Wanroij. Zet zich sinds 1991 in voor voetbalvereniging Constantia.

Gerrit van Duijnhoven uit Haps, vanaf 1986 penningmeester van het parochiebestuur H. Nicolaas Haps.

William Segers uit Rijkevoort. Meer dan 50 jaar lid van buurtvereniging BakelGeert Noord.

Marga van Mil-van der Wouw uit Vierlingsbeek. Vanaf 1990 mantelzorger voor haar rolstoelafhankelijke man en 24 uur per dag met zorg bezig.

Jan Paters uit Escharen. Ruim zestig jaar lid van voetbalvereniging Estria en EGS'20. Hij is meer dan 50 jaar vrijwilliger.

Paulien Paters-Toonen uit Escharen. Meer dan 40 jaar vrijwilliger bij voetbalvereniging Estria/EGS’20.

Hans Smits, Vierlingsbeek. Vanaf 1987 bestuurslid van Tennisvereniging Vierlingsbeek. In 1998 werd hij penningmeester.

Kees Spoorendonk, Grave. Van 1985 tot 2021 penningmeester van Parochie Sint Elisabeth Grave. Vanaf 2021 is hij financieel administrateur.

Rob Vloet uit Mill. Samen met zijn vrouw ongeveer 21 jaar mantelzorger voor zijn schoonbroer en schoonzus. Daarnaast penningmeester van de stichting Myllesheem en lid van het platform Ontdek Mill.

Angeline Aben-Derks Sint Anthonis. Van 1990 tot 2018 mantelzorger voor haar zieke ouders. Zij was lid van de ouderraad van de voormalige basisschool Berg en Beek.

Marius Caspers, Oploo. Raadslid bij carnavalsvereniging De Spurriebuuken. In 1999 werd hij bouwcommissielid, van gemeenschapshuis De Oude Heerlijkheid in Oploo.

Harrie Gerrits, Sint Anthonis. Was 25 jaar actief voor Oranjecomité Sint Anthonis-Ledeacker. Ook bij voetbalvereniging DSV vervulde hij verschillende rollen.

Jan Hendriks, Vortum-Mullem. Vanaf 1992 bestuurlijk actief voor Carnavalsvereniging De Plekkers in Vortum-Mullem.

Frans van Kraaij, Boxmeer. Zette zich in voor het stichtingsbestuur Jeugd- en Jongerenwerk Het Haarhuis, de Boxmeerse carnavalsvereniging De Geitenbok, de stichting Sipiejo, de stichting IJsfestijn Boxmeer, Bronlaak en het Maasziekenhuis.

Walburga Lucius-Nuijen, Langenboom. Onder meer vanaf 1992 vrijwilligster van de Heilige Familiekerk in Langenboom. Ook is zij voorzitter en secretaris bij Fonds Lourdesreizen.

Jac Otten, Boxmeer. Vanaf 1956 actief voor voetbalvereniging BSV Olympia ’18 Boxmeer. Van 1998 tot 2012 was hij als oud-medewerker lid van de commissie oud-medewerkers van Nutreco en hij was chauffeur bij de buurtbus.

Toon Verrijdt, Overloon. Natuurbeschermer en senior florist van de Stichting Floristisch Onderzoek Nederland (FLORON) in Leiden. Actief voor IVN De Maasvallei en de Bosgroep De Loonse Duinen, de werkgroep onderhoud Theobalduskerk en kerkhof Overloon.

Marietje van den Elzen-van Thiel uit Mill. Was vrijwilliger en bestuurslid bij De Zonnebloem en Lourdescomité. Vrijwilliger bij Parochie De Goede Herder Mill.

Pieter van den Elzen, Mill. Vanaf de oprichting in 1990 betrokken bij de politieke partij AB9. Vanaf de start betrokken bij het Senioren Hobby Centrum.

Mientje Derks-Opsteegh uit Escharen. Vanaf 1985 lid van de volksdansclub in Escharen. Van 2001 tot 2021 was ze penningmeester van de vrouwenvereniging Vrouwen van Nu.

Jacques Arts, Cuijk. Vanaf 1970 vrijwilliger van voetbalvereniging De Hapse Boys. Hij heeft bij voetbalvereniging JVC Cuijk diverse functies vervuld.

Jan van de Mond, Cuijk. Was bestuurslid van de stichting van Heemkunde kring De Grenssteen in Mook en Middelaar. Was actief voor de Historische Vereniging Tweestromenland Land van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen-West en was vrijwilliger bij Pantein Het Cuijks Archief.

Marian van de Mond-van Voorst uit Cuijk. Betrokken bij de kerkgemeenschap. Bij diverse liturgiegroepen in Mook, Cuijk en Nijmegen.

Annie Rovers-Michiels, Escharen. Bestuurslid van de stichting Dorpsraad Escharen Ziet Vooruit (EZV). Zij zingt al 30 jaar bij het Zangkoor.

Walter van Erkelens uit Mill. Is ambassadeur van wandelvereniging Amicitia in Mill en medeoprichter van de Avondvierdaagse in Mill en Sint Hubert.

Henk Smits, Grave. Was jarenlang mantelzorger voor zijn moeder. Hij is museumfotograaf. En hij is het hart van Graeft Voort.

Marco Janssen uit Cuijk. Vanaf 1976 actief voor JVC Cuijk. Ook organiseert hij vanaf 1995 het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi voor alle basisschoolleerlingen. Vanaf 2007 bestuurslid van de stichting Technopromo.

Ad Berends, Mill. Was van 1969 tot 1983 medeoprichter, bestuurslid en voorzitter van supportersclub van wereldkampioen 50cc Henk van Kessel. Was lid van de vrijwillige brandweer. Heeft de stichting Een Goei Leven opgericht.

Hetty Coppis, Overloon. Vanaf 1980 de bewaker van het dialect voor carnavalsvereniging De Huibuuke in Overloon.

Gerrit Daanen, Oeffelt. Vrijwilliger bij TV Oeffelt, penningmeester bij gemeenschapshuis De Kleppenburg.

Wilma Hendriks, Mill. Was van 2007 tot 2021 mantelzorger voor haar zus. Van 1992 tot 2011 was ze betrokken bij de Lokale Omroep Mill (LOM).

Hans Huizing, Escharen. Was van 1962 tot 2013 lid van voetbalvereniging GW’57. In Stevensbeek is hij vanaf 2007 actief als jeugdtrainer bij SVS.

Paul Vogels, Langenboom. Was voorzitter en trainer van Volleybalclub Vollan 65. Vanaf 2005 is hij voorzitter van de dorpsraad in Langenboom.

Albert van Koot, Sint Agatha. Was 40 jaar lid van imkervereniging in Oeffelt, waarvan 14 jaar als voorzitter en meer dan 20 jaar als bestuurslid.

Jan Peters, Sint Anthonis. Was voorzitter van het internationale Pinkstertoernooi Sint Anthonis. Was voorzitter van de Technische Commissie (TC) van volleybalvereniging SOMAS/Activia. Is één van de medeoprichters van de Stichting FAST.

Toos-Tiebosch-de Kleijn, Gennep. Betrokken bij jong en oud. Namens de KBO maar ook namens de Jeugd4Daagse in Ottersum. Ouderen schreef ze brieven in coronatijd, de jeugd hielp ze verder op weg als verkeersregelaar.

Frenck Bindels, Ottersum. Actief bij kerkkoor Cantina Nova, voetbalvereniging Achates, carnavalsclub De Maskotters, serviceclub Kiwanis. Slechts een greep uit zijn vrijwilligerstaken door de jaren heen.

Edwin Jans, Heijen. Sinds 2011 secretaris van Hèjje Mojjer, oprichter van de Goede Doelen Week, bestuurslid van de Dorpskamer in Heijen en jarenlang bestuurslid van Stichting Jeugdraad Heijen.

Vrijwilligers Esterade zondag al geridderd In Grave werden Els Barten en Hannie Peperkamp zondagochtend al verrast met een lintje. Ze kregen van waarnemend burgemeester Wim Hillenaar de koninklijke onderscheiding tijdens de viering van het 40-jarig jubileum van wijkgebouw Esterade in Grave. Ze werden allebei benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Els Barten is al sinds 1978 actief voor de wijkraad Estersveld/De Stoof. Ze behartigt als bestuurslid de belangen van de wijkbewoners. Daarnaast zorgt Barten voor de voorbereiding en mede-organisatie van knutselmiddagen. Tijdens de diverse activiteiten zoals de Buitenspeeldag, Halloween, Koningsdag en doortocht Vierdaagse in Grave verricht ze allerlei denkbare werkzaamheden. Hannie Peperkamp is vanaf 1982 actief voor de wijkraad. Liefst twintig jaar was ze penningmeester. Nu vervult ze de functie van secretaris. Net als Barten verricht ze allerlei hand- en spandiensten tijdens de diverse activiteiten. Volledig scherm Lintjesregen Land van Cuijk deel 1 op maandagavond tijdens de 'geheime' sessie: 17 lintjes. © Ed van Alem