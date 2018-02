Helft traumavluchten keert onverrichter zake terug

Dat de traumahelikopter vaak wordt geannuleerd is een logisch gevolg van de werkwijze, zegt de traumachirurg. Bij de meldkamer, die de 112-melding ontvangt, is in eerste instantie lang niet alle informatie voorhanden. Aan de hand van landelijk vastgestelde criteria maken zij een inschatting om wel of geen trauma-arts te sturen.



In een paar minuten kan er tijdens de vlucht van RTHA naar de regio Gorinchem veel veranderen en blijkt de situatie soms minder ernstig dan vooraf gedacht, of de patiënt is overleden.



Den Hartog hoort het regelmatig van de vele trauma-chirurgen in het Erasmus MC. ,,Neem een melding van een ongeluk tussen een vrachtwagen en een personenauto op de A16. Dat kán heel ernstig zijn gezien de impact die een vrachtwagen kan hebben. Maar het kan ook slechts een tikkie zijn en staan de bestuurders zonder schrammen bij de vangrail. Op basis van die eerste melding en geen verdere informatie hangt de heli al in de lucht.’’