'Hele Brabantse families bezig met hennepkweek'

GELDROP - Rolluiken zorgen bij relatief veel huizen in de Ter Borghstraat in Geldrop voor privacy of houden de zon buiten. Hier en daar hangt een cameraatje aan de gevel of bij de voordeur. Niet dat woningen met een cameraatje per definitie verontrustende zaken herbergen. Maar op adressen waar de politie binnenvalt en waar een hennepkwekerij blijkt te zitten, hangt wel opvallend vaak een cameraatje.

Quote Het is in Geldrop echt erger dan bijvoorbeeld in Eersel of Eindhoven Peter de Vries, netwerkinspecteur Volgens burgemeester Berry Link en de lokale politie hebben de nodige inwoners in de wijk Braakhuizen-Zuid wel degelijk wat te verbergen. Niet één enkele huurder maar volledige families houden zich in de Geldropse buurt bezig met hennepkweek. Tenminste, dat is het beeld dat gemeente Geldrop en de politie vorige week schetsten bij de Raad van State over de omgeving rond de Ter Borghstraat en Raadstraat.

Het ging bij de Raad van State over de sluiting van drugspanden. Burgemeester Link deinst niet terug om panden op slot te draaien als er hennep of andere drugs zijn gevonden. Peter de Vries, de netwerkinspecteur van de politie in Geldrop, was in de zitting duidelijk. Hij vertelde dat er in bepaalde wijken veel mis is als het om drugscriminaliteit gaat. Timmerlui die hennephokken bouwen, elektriciens die vervolgens de stroom leveren en nog vele andere zaken die geregeld worden rond de teelt. "Het is in Geldrop echt erger dan bijvoorbeeld in Eersel of Eindhoven", verklaarde De Vries.

Slechte naam

Rond de Ter Borghstraat gaat het van origine om een echte volksbuurt. De oude huizen, waarbij iedereen nog voor de gezelligheid voor zijn huisje zat, maakten hier lang geleden al plaats voor nieuwbouw. Maar de slechte naam uit die tijd is wellicht een beetje blijven plakken, denken de door de buurt wandelende meneer en mevrouw De Louw. Ze zijn verbaasd over de opmerkingen van de gemeente en politie over de wijk. Criminele families? "Wij zitten niet in die kringen", lacht hij. Maar ze geven toe dat ze het misschien gewoon niet zien.

Schorem

Op het echtpaar na wil iedereen anoniem blijven tijdens een wandeling door de buurt. Een oudere dame weet wel waar de gemeente op doelt. Op de vraag wat de slechte kant van de straat is, knikt ze direct naar huizen enkele tientallen meters verderop. "Schorem", zegt de vrouw vanuit de deuropening. Maar ze wil zich er niet mee bemoeien. Ze woont hier al tientallen jaren. Verhuizen is geen serieuze optie, de huur is zo lekker laag. Elders in de straat woont een man met maar liefst drie camera's aan zijn woning. "Die moet zich blijkbaar beveiligen." Nee, ze weet niet wat zich precies in de straat afspeelt. Maar de auto van die buurtgenoot had niet al te lang geleden vier lekke banden. En later ging de wagen in vlammen op. "Dat is mij nog nooit overkomen."

Blauw op straat

"Als je crimineel geld hebt, ga je hier toch niet wonen?", zegt een andere bewoner van de Ter Borghstraat. Hij vindt het negatieve beeld overdreven. Burgemeester Link pakt de hennepcriminaliteit wat hem betreft verkeerd aan. "Hij sluit henneppanden om de loop eruit te halen. Alsof ze hier iedere avond overal aanbellen om wiet te kopen." Onzin. Criminelen krijgen hier amper een kans, meent hij. Er is zoveel 'blauw' op straat. ,,Ze botsen hier tegen elkaar." Na wat doorvragen ziet de man toch echt wel af en toe wel erg dure auto's bij woningen die een kleinere bankrekening suggereren. ,,We weten niet alles." En als de burgemeester en politie in hun systemen zien dat er criminelen wonen... "Dan zal dat wel zo zijn."