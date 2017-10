'Held' steelt kentekenplaten van politiewagens, voertuigen niet inzetbaar

Paarden tot hun buik vast in het drijfzand; brandweer en boeren bezig met bevrijding

15:28 UDENHOUT – Twee paarden zitten zondagmiddag sinds 13.30 uur tot hun buik vast in het drijfzand in een bosgebied langs de Schoorstraat in Udenhout. De brandweer is bezig de dieren te bevrijden.