Jan verzamelt jokers en narren: ‘We zijn allemaal jokers in het leven’

18 augustus Al zo’n 25 jaar verzamelt Jan Musters uit Roosendaal jokers en narren uit het binnen- en buitenland. Zijn verzameling is tentoongesteld in de etalage van Dorpsstraat 55 in Oud Gastel. Biertjes, glazen, kaarten, beelden en poppen: je kunt het zo gek niet bedenken. Alles wat met jokers of narren te maken heeft staat uitgestald.