Held Berry (57) redt twee kinderen uit het ijskoude water: ‘Als je hen hoort gillen, denk je niet na’

De 57-jarige Schijndelaar was met zijn eigen auto onderweg naar Veghel toen hij langs de Vijverweg een auto ondersteboven in de sloot zag liggen. ,,Ik was nog geen honderd meter van mijn huis vandaan. Er was verder nog niemand. Ik heb mijn auto stilgezet en ben gaan kijken. Toen hoorde ik in de auto een kindje gillen. Ik ben meteen in de sloot gesprongen.”