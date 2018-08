Opmerkelij­ke beelden: keurig geklede jongeman kijkt rond en rooft kassa Roy Donders leeg

13:11 TILBURG - Roy Donders is afgelopen zaterdag opnieuw slachtoffer geworden van diefstal in zijn kledingwinkel Rojami's Brandstore. De Tilburgse paillettenprins en zijn zus Rian zijn woest en hebben bewakingsbeelden van de dader op Facebook geplaatst. De video is al bijna een half miljoen keer bekeken.