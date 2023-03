Heezenaar Léon Raaijmaakers honorair consul op drie Caribische eilanden

Raaijmaakers is sinds eind 2011 algemeen directeur van Langley Resort Fort Royal op Guadeloupe . In zijn nieuwe rol gaat hij de Nederlandse handelsbelangen op de drie eilanden behartigen en Nederlanders bijstaan.

Nederland heeft bijna 300 honorair consuls die over de hele wereld actief zijn. Ze vertegenwoordigen Nederland op plaatsen waar geen ambassade of consulaat-generaal is.