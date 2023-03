Heeze-Leende luidt voorjaar in met vierde editie Heeze Leeft

Dennis Keuten na mishande­ling terug in gemeente­raad Hee­ze-Leen­de: ‘Het is de wens van mijn moeder’

HEEZE - Hij is nog niet honderd procent hersteld, maar Dennis Keuten keert binnenkort terug in de gemeenteraad van Heeze-Leende. De Heezenaar werd vorige zomer mishandeld toen hij als vrijwilliger aan het werk was bij de Voedselbank. Hij kreeg vanuit het niets een vuistslag in het gezicht.