Heerlijk, het gaat regenen! Let wel op gladde wegen, vallende takken en saharazand

Het is hoe dan ook oppassen voor onweersbuien die eraan komen. Mogelijk vallen daaruit ook grote hagelstenen. Waar die precies neerkomen is nog afwachten. De kans is groot dat die buien zeer lokaal vallen.

Spekgladde wegen

Afgebroken takken

Saharazand

Na de lange tijd in de stoffige buitenlucht kan menig auto wel een regenbui gebruiken. Het is echter maar de vraag of je vierwieler er schoon van wordt. In de lucht zweeft op dit moment meer dan 10.000 ton Saharazand, dat over is gekomen uit Noord-Afrika. Dat is te vergelijken met 500 volle vrachtwagens aan zand, meldt het ANP. Als daar een flinke regenbui doorheen komt, daalt het zand neer. Dat zorgt voor een stoffig laagje.