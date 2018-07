Heerlijk doorrijden over rustige wegen: Brabant was volledig filevrij op deze vakantieochtend

'Schurft na nacht in ranzig vakantie­huis­je', Astense exploitant spreekt dit tegen

17 juli ASTEN - Rode bultjes, blaasjes, gangetjes onder de huid en vooral veel jeuk. Dat is wat Angela van Roon, haar vriend en dochter naar eigen zeggen hebben overgehouden aan een weekendje op een vakantiepark van Oostappen Groep. De Rotterdamse familie is woest en eist dat de Astense exploitant alle gemaakte kosten compenseert. Oostappen spreekt tegen dat er schurft is opgelopen in het vakantiehuisje en zegt dat ze het waarschijnlijk zelf hebben meegebracht, de incubatietijd van deze ziekte is namelijk twee tot zes weken. "Feit is dat je nooit na 24 uur schurft kan oplopen."