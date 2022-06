Heeft sluiting Brabants stroomnet alleen gevolgen voor bedrijven? ‘Ook consumenten gaan dit zeker voelen’

Kunstenaar bouwt metershoge middelvin­ger naar Poetin: 'Wijst naar het oosten’

Het is een bijzonder aanzicht in Oisterwijk: een metershoge middelvinger midden op straat. Het kunstwerk heet ‘Fuck the president’ en is bedoeld als letterlijke middelvinger naar Vladimir Poetin. ,,Hij wijst dan ook naar het oosten”, legt de Tsjechische kunstenaar David Cerny uit.

3 juni