Heeft het paasvuur van Westerbeek zijn langste tijd gehad?

Gaat het paasvuur in Westerbeek het jubileum halen? 'Het is een mooie traditie'

WESTERBEEK - Het is volgend jaar vijftig jaar geleden dat in Westerbeek voor het eerst het paasvuur werd georganiseerd. Gaat de traditie in het peeldorp dat jubileum wel halen? Dit jaar mag het in ieder geval nog.

15 april