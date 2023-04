Hectares aan zonnepark erbij in Wilbertoord, mét veel ruimte voor planten en hagen

Eerder waren er ‘risico’s’, nu komen er toch weer 29 asielkinde­ren (uit Groesbeek) naar Merletcol­le­ge

Het Merletcollege in Velp gaat tot 1 september onderwijs verzorgen voor 29 jonge asielzoekers uit Groesbeek. In februari werd het verblijf van een andere groep van 49 asielkinderen in Cuijk niet verlengd, mede omdat ze dan naar Velp zouden verhuizen. Dat zou ruzies op school in de hand kunnen werken.