Heb jij komeet Neowise gespot? Stuur je foto in

Brabants nieuws Nieuwsover­zicht | Vestigin­gen La Place dicht - Topdrukte bij de Taxus Taxi

18:04 De overname van La Place door Jumbo in 2016 pakt niet voor alle vestigingen van het restaurant goed uit. Vandaag werd bekend dat er 23 filialen van La Place in Nederland gaan verdwijnen waarvan 3 in Brabant. En de Taxus Taxi krijgt het steeds drukker. Die taxi haalt vers gesnoeide taxus-takjes op die worden verwerkt in chemo's voor kankerpatiënten. Dat en meer in het Brabantse nieuwsoverzicht van maandag.