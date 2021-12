Heb jij een kerstdorp gebouwd in je woonkamer? Stuur je foto in!

Nieuwsover­zicht | PVV’ers verzuimen mondkapje te dragen in provincie­huis - Artsen weten niet wat 3-jarige Diede mankeert

De vergadering van Provinciale Staten werd vrijdag ontsierd door een hoogoplopende discussie over het dragen van mondkapjes. PVV’ers verzuimden een mondkapje te dragen. Verder moet Nederland rekening houden met extra lockdownregels door de opkomende omikronvariant. En The Streamers geven met kerst een concert vanuit de Efteling. De show is gratis te bekijken via een online livestream. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.

17 december