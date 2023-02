HBV verleidt René Willemse: reserve-aanvoerder Orion keert na twintig jaar terug

Stoere Kerels | Ringo Meerveld was wéér de man-of-the-match bij Willem II: 'Hij maakt het verschil’

In de podcast ‘Stoere Kerels’ bespreken BD-clubwatchers Dolf van Aert en Max van der Put wekelijks het wel en wee van Willem II. In aflevering 25 van dit seizoen blikken ze onder meer terug op de late maar verdiende overwinning op FC Dordrecht en vooruit naar de kraker tegen Heracles. Tilburger en Heracles-trainer John Lammers is de belgast in deze jubileum-aflevering.