Hartverscheurend afscheid voor de ‘Boxtel Boys’ van Bloemendaal: ‘Sprookje is een nachtmerrie geworden’

Wethouders in Gel­drop-Mier­lo moeten ‘constant aan staan’ en dus alle 5 een vol­tijds-salaris krijgen, aldus PvdA (oppositie)

GELDROP-MIERLO - Een wethouder die goed functioneert, zet zich altijd voor meer dan 100 procent in. En iemand die zich voor meer dan 100 procent inzet, verdient een 100 procent salaris. Zo ook de drie ‘zogenaamde’ deeltijdwethouders in Geldrop-Mierlo. Oppositiepartij PvdA komt dinsdagavond in de raadsvergadering met een voorstel hierover.