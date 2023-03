Hart vraagt gratis bus voor Schijndelaren die naar Veghel willen voor uitleg opvanglocaties

Twintigste keer Rico Salvetti Loop, eerbetoon aan een fanatiek hardloper

MOERGESTEL - Als de journalist belt is Charlotte van den Wijngaart (47) aan het hardlopen, ze traint voor de marathon van Gent, eind maart. Maar de komende dagen is ze vooral bezig met de organisatie van de Rico Salvetti Loop in Moergestel. Die is zondag, het is de twintigste keer.