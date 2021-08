Harrie Lavreysen ereburger van Bergeijk, Luyksgestel supertrots: ‘Het is je toch maar gelukt Harrie’

LUYKSGESTEL - Olympisch kampioen baanwielrennen Harrie Lavreysen, net terug uit Tokio, fietste deze week met zijn vriendin Noor door zijn geboortedorp Luyksgestel. Hij had haar gevraagd of ze wist waarom iedereen in het dorp de vlag uit had hangen. ,,Die hangen ze uit voor jou”, had ze geantwoord. Ze zijn hartstikke trots op je.”

Vrijdagavond pakte Luyksgestel, maar ook de gemeente Bergeijk, nog eens extra uit met een huldiging van wielrenner Lavreysen, de plaatsgenoot die met twee gouden en een bronzen medaille terugkwam uit Japan. Op het voetbalterrein van De Raven waren een podium en duizend plastic stoelen geplaatst. Luyksgestel kwam massaal af op de huldiging van ‘onze Harrie’. En op die van ‘onze Joris’, want BMX’er Joris Harmsen had het tot de halve finales weten te schoppen. ,,Ook een prestatie van formaat”, aldus Wil Bellemakers die de avond aan het elkaar praatte.

Quote We zijn vreselijk trots op Harrie. Iedereen leefde met hem mee, ik ook. Wat heb ik een buikpijn gehad voor de tv.” Arinda Callewaert , Burgemeester gemeente Bergeijk

Lavreysen en zijn vriendin Noor Luijten werden in een cabrio het terrein opgereden, vooraf gegaan door de harmonie. Dat was een gelegenheidsorkest want vanwege de vakantie waren veel leden van het Luyksgestelse muziekgezelschap Theodatus niet in het dorp. De collega-harmonieën in de andere kernen van de gemeente waren die van Luyksgestel te hulp geschoten. Verder hielpen allerlei verenigingen in Luyksgestel mee bij de organisatie van de huldiging.

© Rene Manders/DCI Media

Burgemeester Arinda Callewaert overhandigde Lavreysen de erepenning die hoort bij het ereburgerschap. Op 1 januari 2022 bestaat de gemeente in haar huidige vorm 25 jaar. Lavreysen is de eerste die zich van die gemeente ereburger mag noemen. ,,We zijn vreselijk trots op Harrie”, aldus Callewaert. ,,Iedereen leefde met hem mee, ik ook. Wat heb ik een buikpijn gehad voor de tv.” Ze hing de Olympisch winnaar verder een lauwerkrans om. ,,Want die hoort er nu eenmaal ook bij. We hebben speciaal om het lichtste model gevraagd, want anders heb je zo’n zwaar ding om je nek hangen.”

© Rene Manders/DCI Media

Entertainer Rob Scheepers herinnerde eraan dat de Belgen Luyksgestel in 1838 met Nederland hadden geruild voor Lommel. ,,Dat is maar goed ook, want anders waren al die medailles mooi naar België gegaan”, grapte hij. ,,U begrijpt dat na de huldiging in Scheveningen en de ontvangst bij de koning en koningin nu het hoogtepunt voor Harrie komt: te gast zijn hier bij de Raven in Luyksgestel.” Het publiek kon om wat zelfspot wel lachen. Waarna Scheepers iedereen nog eens op het hart drukte: ,,Harrie is vanaf nu een wereldster. Vergeet dat niet.”

Een mooie toespraak was er van Lavreysens vriendin Noor, die aangaf wat een sportman van wereldniveau voor motivatie en zelfvertrouwen op moeten brengen. ,,Je zag kansen en die greep je. Het is je toch maar gelukt Harrie.”

© Rene Manders/DCI Media

Na afloop van de huldiging wilde Lavreysen nog graag kwijt hoezeer hij van deze avond had genoten. ,,Een huldiging in Tokio en op bezoek gaan bij de koning, het is allemaal bijzonder. Dat is waar. Maar het moment dat je hier het terrein oprijdt, zie ik zoveel bekenden, zoveel mensen die juichen en veel met me op hebben. Dat is zo speciaal en het voelt ook zo van thuis. Geweldig om dat mee te maken.”