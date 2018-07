Harrie eist zorg, maakt stampij en stoot hulp af

EINDHOVEN - De deur van het huis staat op een kier. In de gang ligt een kleine man, broodmager, nog geen veertig kilo. Zijn kleren zijn doorweekt met uitwerpselen, urine, bloed en pus. Over zijn been kruipen maden en vliegen. Het is Harrie.

De stank is niet te harden. Harrie kreunt zachtjes. Een hand, zwaar misvormd, zit vast achter de joystick van zijn elektrische rolstoel. Een voet, met vuil verband erom, zit klem onder de voetsteun.

Weggestuurd

Deze week belde hij de krant. In een niet te stuiten woordenstroom vertelt de 60-jarige Harrie hoe hij, zwaar gehandicapt, wordt tegengewerkt door dokters en ziekenhuizen. Dat hij niet wordt opgenomen. Dat hij een etterende beenwond heeft. Dat hij zondag zowel in het Catharina ziekenhuis als bij het St. Anna in Geldrop is weggestuurd. Hij wil zijn verhaal in de krant hebben.

Harrie vertelt wie zijn huisarts is, Pieter Hoff. Die wil, voorzover hij dat kan vanwege zijn medisch ambtsgeheim, de achtergronden schetsen. Harrie is een typische zorgmijder enerzijds, maar aan de andere kant iemand die steeds hulp zoekt. Of beter: eist. Vrijwel iedereen in Eindhoven en omgeving die zich met zorg bezig houdt kent hem. Bemoeizorg, Wijeindhoven, GGzE, de wijkagent.

Hoff kreeg maandagmorgen van de dienstdoende chirurg van het St. Anna te horen wat er die zondag was gebeurd. Harrie had zich door een taxibusje in de hal laten afzetten en eiste daar met veel tumult dat hij werd opgenomen. Een chirurg van de spoedpost kwam erbij. Die wilde hem wel wassen en verbinden, maar niet opnemen. Het ziekenhuis moest de politie bellen omdat Harrie uit boosheid met zijn elektrische rolstoel tegen andere patiënten aanreed.

Extreme eisen

Harrie woont in een Focus-huisje mét zorg. Maar hij maakte zoveel stampij dat zijn verzorgers de hulp stop zetten. ZuidZorg nam hem aan als cliënt, maar ook dat liep mis vanwege de extreme eisen die Harrie stelt. Huisarts en bemoeizorg stellen sindsdien alles in het werk om hem in een verpleeghuis te krijgen. Maar dat wil hij niet.

Na het gesprek met de huisarts rijd ik naar Harries huis. Daar vind ik hem in de gang. Hij was in zijn rolstoel in slaap gesukkeld en voorover gevallen. Ik zoek en vind in de chaos van zijn huis een kommetje en vul dat met water. Via een rietje laat ik hem drinken. Hij heeft pijn, denkt dat hij iets heeft gebroken. Dat zou kunnen, want zijn armen en benen zijn als luciferhoutjes.

Ik bel 112 en vraag om een ambulance. Maar als ik Harries naam en adres doorgeef blijkt hij op een lijst te staan. ,,We mogen alleen komen na tussenkomst van de huisarts", zegt de centralist. Hoff komt ook en hij onderzoekt Harrie. Uitgedroogd, mogelijk een beenbreuk, is zijn eerste diagnose.

Ambulance

De ambulance arriveert. De twee bemanningsleden overleggen hoe ze de fragiele man van de grond moeten krijgen en kunnen voorkomen dat vliegen en maden door de ambulance gaan krioelen. Ze omwikkelen hem met wegwerplakens, op de brancard leggen ze desinfecterende doeken.

Harrie protesteert nog zwakjes als hij wordt vastgesnoerd. Hij wil toch maar niet naar het St. Anna, mompelt hij. En of hij ook een andere huisarts kan krijgen. En waar zijn tasje is met zijn pillen, sleutels en portemonnee. Als hij ingepakt en wel de ambulance wordt ingeschoven en de deur dichtgaat, verstommen zijn protesten.

In het ziekenhuis blijkt dat hij niets heeft gebroken. Hij wordt gewassen, krijgt nieuw verband en mag dan 's avonds weer naar huis. Hoff en Bemoeizorg doen een nieuwe poging om hem in een verpleeghuis te krijgen.