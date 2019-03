Harrie drijft zorgverleners tot wanhoop: ‘Help, ze hebben me opgesloten in het gekkenhuis’

McDonald's laat megastand­beeld Michael Jackson niet weghalen: 'Zolang het maar niet beklad wordt’

6 maart BEST - De McDonald’s in Best peinst er niet over om het wereldberoemde standbeeld van Michael Jackson weg te laten halen. De controversiële documentaire Leaving Neverland, waarin twee mannen tot in detail vertellen hoe zij misbruikt zouden zijn door de zanger, is ‘flauw en makkelijk scoren’, stelt restauranteigenaar Peter van Gelder. ,,Dat beeld blijft gewoon op onze parkeerplaats staan.”