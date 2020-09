Harmonieën mogen weer met z'n allen blazen in een afgesloten ruimte: Hoe werkt dat?

Man achter Bossche geldregen blijft in de gevangenis

7 september DEN BOSCH - Talloze geldbiljetten dwarrelden in de nacht van 21 op 22 maart naar beneden bij een flat aan de Klokkenlaan in Den Bosch. De 43-jarige man die het geld naar beneden wierp en ook brand stichtte in de flat van zijn moeder, blijft voorlopig vastzitten in de gevangenis, zo bepaalde de rechtbank Oost-Brabant maandagmiddag.