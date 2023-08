Harley gaat in vlammen op oprit in Heesch

Vlog bij kwekerij promoot werken in de kas bij scholieren: ‘Soms moet je een oogje dichtknij­pen’

ASTEN-HEUSDEN - Werken in de glastuinbouw is leuk, ook voor scholieren. Die boodschap wil Glastuinbouw Nederland uitdragen met het project Vlog uit de kas. Ook paprikakwekerij Moors in Asten-Heusden kreeg een vlogger op bezoek.