Harley-Davidsonrijders vragen om tolerantie: ‘Herrie? Voor ons klinkt het als muziek’

Crossen op het nieuwe parcours in Mill: ‘De vliegtui­gen uit Volkel maken meer herrie’

Na de sluiting van de crossbaan aan de Kuilen in Langenboom, hielden De Zandhazen weer een motorcrossweekend op het nieuwe parcours aan de Groespeelweg in het buitengebied in Mill. Een nieuw onderdeel, de brommerrace voor beginnende crossers, trok opvallend veel jeugd.