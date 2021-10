Hardwell hoort niet meer bij de 100 populairste dj's ter wereld

Uit de kast komen is voor sommigen appeltje-ei­tje, voor anderen een ware strijd

11 oktober Op Coming-Outdag, jaarlijks op 11 oktober, wordt aandacht besteed aan het moment dat een lesbienne, homo, biseksueel of transgender openlijk voor zijn, haar of diens seksuele geaardheid of genderidentiteit uitkomt. Hoe zo'n coming out verloopt, is voor iedereen anders.