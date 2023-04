Harde woorden politiek over exploitatietekort De Wedert: ‘Geen gaatje dichten, maar bodemloze put’

Hoe realis­tisch is die felbegeer­de plek 8 voor RKC?

Dat RKC in de laatste twee maanden van de competitie nog zicht zou hebben op plek acht van de eredivisie, dat hadden ze in Waalwijk niet durven dromen. Het speelschema van RKC en de concurrentie op een rij, hoe realistisch is die achtste plek dan?