Harde leerschool voor driebanders Post Luchtkanalen: ‘Het is dikwijls sterven op je stoel’

Van Neyen: ,,Mijn doelstelling was om dit seizoen 1 partij te winnen. Dit is me gelukt. Het is werkelijk de crème de la crème waartegen ik het mag opnemen. Vandaag tegen De Bruijn staat het 16-17 en 6 beurten later is hij klaar. Het is dikwijls sterven op je stoel, maar langs de andere kant ben ik een echte liefhebber en zit ik ergens ook wel te genieten. Het is een harde leerschool. Hopelijk komen zowel mijn ploegmaten als ik hier een tikkeltje sterker uit en doen we volgend seizoen in 1e divisie weer een gooi naar de titel.’’