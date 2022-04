Haps wordt beroemd door de archeologie, maar de molen dan?

video + update Bomen breken en aanhanger waait om door harde wind die over Brabant raast

Door harde windstoten kwamen er donderdagavond en -nacht in Brabant veel meldingen van stormschade binnen. Meerdere bomen lagen over wegen en een aanhanger is omgewaaid. Ook dreigde een tak af te breken en op een huis te vallen. Een overzicht.

8 april