Hans Teeuwen houdt niet van condooms en La Fuente geeft show met gebroken knieschijf

The show must go on

Gebroken knie of niet, dj La Fuente uit Eindhoven speelt zijn shows. Woensdagmiddag brak Job Schmelzer (echte naam) nog zijn knieschijf. 's Avonds draaide hij alweer in een club. ,,The show must go on, it's what i live for!"

THE SHOW MUST GO ON! 🏩 IT’S WHAT I LIVE FOR. 🎉 Een foto die is geplaatst door null (@djlafuente) op 30 May 2018 om 17:11 PDT

Bubbelen met Kluun

Tilburger en schrijver Kluun probeert het regenachtige weer toch positief te benaderen. Een bubbelbad voor de deur, knipoogt hij.

Bubbelbad voor de deur Een foto die is geplaatst door null (@raykluun) op 31 May 2018 om 3:13 PDT

Hans Teeuwen koopt nooit condooms

Of de vergelijkingen helemaal hout snijden, laten we maar even in het midden. Hans Teeuwen, cabaretier uit Budel, wilde donderdag in ieder geval even kwijt dat hij niet van condooms houdt. 'Je gaat toch ook geen dure tv kopen en er een plastic zak overheen trekken, of wel?', vraagt hij zich af.

Nieuwe naam voor Nederland?

De Tilburgse 3FM-dj Domien Verschuuren heeft op deze donderdag een lastige vraag voor zijn Twittervolgers. Maar eerlijk is eerlijk: het prikkelt wel de fantasie! Heb jij een idee voor een leukere naam voor Nederland? Of voor Brabant wellicht?

In de kleedkamer met Ruud van Nistelrooy