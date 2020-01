Hans Teeuwen heeft respect voor zijn lichaam en gezinsuitbreiding voor OG3NE's Lisa

BRABANT BYTESKorte updates van onze eigen Brabantse sterren op social media. In de rubriek Brabant Bytes struinen wij het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van onze eigen BB’s, oftewel: Bekende Brabanders. Iedere vrijdag blikken we terug op de week van onze sterren.

Je weet wat ze zeggen: jong geleerd is oud gedaan. Het kickboksen is Geraldo Holzken, de zoon van Nieky Holzken, met de paplepel ingegoten.

Levensgevaarlijke taferelen bij Amy Vol en haar vriendje Stan Jansen. De twee zijn met een slee van de berg afgegaan. Don't try this at home!

Instagram staat vol met kiekjes van moeders en hun kinderen. Mikky Kiemeney, vriendinnetje van Frenkie de Jong, wilde het ook eens proberen. Bleek moeilijker dan gedacht.

Stress bij Kelly van der Minne. De ‘Love Island’-kandidate kan niet wachten tot de week voorbij is en ze klaar is met haar scriptie. Goed nieuws: het is bijna zover.

Hij was even out of office, maar inmiddels is Gers Pardoel weer back on track. Fris en fruitig, klaar voor het nieuwe jaar.

Nee, Frans Bauer hoeft geen groots grafwerk te verwachten als hij overlijdt. Gewoon de grond in en een steen erop. Niet onze woorden.

Het kan je bijna niet ontgaan zijn, maar Olcay Gulsen ging op liefdestripje met Ruud de Wild. Was leuk!

En tijdens dat tripje raakte ze ook verslaafd aan ordinaire fietspakjes.

Tandpasta op je lip, het is een veelvoorkomend probleem waar iedereen ooit last van heeft. Gwen van Poorten kan erover meepraten.

Wie Johan Vlemmix een beetje kent, weet dat zijn honden alles voor hem zijn. Op deze foto houdt hij een knuffelsessie.

Klein jaloersmakend kiekje van Hans Teeuwen, die lekker ligt te chillen chillen chillen in een bubbelbad.

Gezinsuitbreiding voor Lisa Vol. Vanaf nu loopt de harige Churro rond in het huis van de OG3NE-zangeres en haar vriend.