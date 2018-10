Hans Teeuwen heeft een nieuwe vriend en Sylvie feest met haar vriendinnen in Miami

Update Twaalf appartemen­ten ontruimd na brand in vrachtwa­gen vol drugsafval in woonwijk Eindhoven, 'dit is gestoord'

7 oktober EINDHOVEN - Twaalf appartementen zijn zondagochtend rond 6.30 uur ontruimd in de Offenbachlaan in Eindhoven nadat vlakbij het gebouw een vrachtwagentje vol drugsafval in brand was gevlogen. Er is tijdelijke opvang geregeld voor 20 bewoners. Er zijn geen gewonden gevallen. Zaterdagavond werd in diezelfde straat een ander vrachtwagentje ontdekt waaruit xtc-afval lekte. Ook dat voertuig was volgeladen met vaten en jerrycans. De geëvacueerde bewoners kunnen naar verwachting pas rond 16 uur weer terug naar hun woning.