Hanny blijft ’s nachts op, om te zien hoe de kermis netjes wordt afgebroken

Te hulp Cathalijn sprak via de brievenbus met een man vol morfine­pleis­ters die er een einde aan wilde maken

OSS - Samen met een collega kreeg Cathalijn (46) een melding dat een man in zijn woning een einde wilde maken aan zijn leven. Via de brievenbus sprak de politieagente ruim een half uur met hem, in de hoop hem op andere gedachten te brengen. ,,Ik kon niet zien wat hij binnen aan het doen was.”