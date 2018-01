Handtekeningenactie #carnavalvrij binnen één dag al 20.000 keer ondertekend

Amber uit Ik Vertrek stelt critici gerust: 'Het gaat supergoed met mij'

18:49 WAALWIJK - Vier maanden na het vertrek van de tv-camera's gaat het heel goed met het Waalwijkse gezin dat zaterdagavond was te zien in Ik Vertrek. Bart van Iersel, Loes Vos en haar dochter Amber hebben thuis in Frankrijk naar de uitzending gekeken. Ze zijn erg tevreden. ,,99 van de 100 reacties zijn gelukkig positief'', zegt Bart.