Handtasje aangezien voor boksbeugel op Eindhoven Airport: boete en vlucht gemist

Het gaat goed met de West-Brabantse kids. Althans, met de meesten

4 september BREDA - Kinderen in West-Brabant bewegen meer en eten gezonder dan negen jaar geleden. Zo is het aantal kinderen tot elf jaar dat minstens twee keer buiten aan sport doet gestegen van 33 naar 40 procent. Kinderen van hoogopgeleide ouders krijgen in 92 procent van de gevallen minstens vijf dagen per week groente en fruit. Dat aantal is kleiner bij ouders die een lagere opleiding achter de rug hebben: 80 procent.