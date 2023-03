Handjes en rekenkracht van SC Elshout maken de nieuwe accommodatie een echt Elshouts gebouw

Slimme wijk in Helmond kan uit de startblok­ken met geld van het Rijk, ook al is dat geen 20 miljoen euro

HELMOND - Het slechte nieuws is dat Helmond slechts 7,5 miljoen euro krijgt van het Rijk voor de Slimme Wijk. Het goede nieuws is dat Helmond nu in ieder geval geld heeft om eindelijk verder te gaan met het ambitieuze project. ,,We kunnen nu snel uit de startblokken.”