Handel schrijft historie met titel in de derde klasse: ‘D’n Eikenwal is een onneembare vesting’

Update Ongeluk met meerdere voertuigen op A2 bij Valkens­waard, rijstrook ruim 1,5 uur dicht

VALKENSWAARD - Door een ongeluk met meerdere voertuigen op de A2 bij Valkenswaard was de linkerrijstrook tijdelijk dicht. Al het verkeer moest over één rijstrook verder rijden. Daardoor kregen bestuurders te maken met veel extra reistijd in de richting van Eindhoven.