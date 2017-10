Handel rouwt om overleden voetbalvriend: 'Deze is voor Jaapie'

HANDEL - Zelden was het zo druk bij een wedstrijd op Sportpark d’n Eikenwal in Handel. En zelden deed het er zo weinig toe hoe de stand zich ontwikkelde op het scorebord. In de nacht van donderdag op vrijdag overleed Jaap de Wit. Hij werd maar 26 jaar.

Tweeduizend mensen stonden daar zaterdag bij stil tijdens een benefietwedstrijd, georganiseerd door vrienden en leden van zijn voetbalclub. De opbrengst gaat naar een nader te bepalen goed doel.

Tumor

Het kan ontzettend hard gaan wanneer je wordt getroffen door het noodlot. Vijf jaar geleden kreeg Jaap te horen dat hij een tumor in zijn hoofd had. Operaties volgden en alles kwam goed; nog in juni jongstleden werd er een feest gegeven nadat hij schoon was verklaard. Jaap ging op vakantie, erna kreeg hij toch weer hoofdpijn.

En dan volgt de klap: er is een nieuwe tumor van vijf centimeter. Op 13 oktober kreeg Jaap vreselijk nieuws: medici konden hem niet meer helpen. ,,Hij is nog met zijn naasten naar Zuid-Spanje geweest”, vertelt zijn beste vriend Giel Bos, initiatiefnemer van de wedstrijd. ,,We wilden alle dromen van Jaap nog uit te laten komen in de laatste fase van zijn leven. Er stond van alles op zijn bucketlist; een ballonvaart, skydiven, trouwen met zijn vriendin Laura. Om alles te bekostigen, organiseerden we een benefietwedstrijd hier bij V.V. Handel. Jaap keepte in de selectie. Een dag na zijn laatste vakantie zijn we naar een besloten training van Ajax geweest. Dat was afgelopen maandag. Heeft ie nog lang met Edwin van der Sar gesproken, ook een keeper. Wij zagen hem ondertussen dagelijks achteruitgaan, zowel geestelijk als fysiek. En dan komt ineens het vreselijke nieuws. Hij is in zijn slaap overleden. Deze wedstrijd en de bruiloft die voor 3 november gepland stond, hadden hem energie moeten geven. Nu moet dit samenzijn ons die kracht geven. En hebben we vrijdag geen bruiloft, maar een uitvaart.”

Spandoek

Twee teams met vrienden en familie spelen twee keer vijfendertig minuten. Achter één van de doelen hangt een groot spandoek met zijn silhouet. Deze is voor Jaapie, staat er op een groot bord ter hoogte van de middellijn. De opkomst van beide teams is indrukwekkend, met vijftig fakkels, professionele confettikanonnen en Bengaals vuurwerk. ,,Dat vond Jaap fantastisch”, glimlacht Giel. Zijn ogen worden vochtig als hij zijn maat beschrijft. ,,Jaap was een jongen met het hart op de tong. Een heel lieve jongen, ongenuanceerd. Iedereen voelde zich veilig bij hem, dat hoor ik veel de laatste dagen. Hij heeft echt veel teweeg gebracht hier in het dorp. Kijk maar om je heen.”

Mark van Leuken komt erbij staan, ook van de organisatie. ,,Hij was een allemansvriend, dat zie je vandaag terug. Iedereen kende hem, hij was overal bij betrokken. Deze dag is bijzonder. Vrienden hebben voor de wedstrijd een kaarsje aangestoken en vanavond gaan we er eentje op Jaap drinken. We moeten vooral praten, steun zoeken bij elkaar.”

Het overlijden van Jaap kwam hard aan in het dorp. Maar wat brengt zo’n verdrietige gebeurtenis toch ook iets moois met zich mee. Het bracht het beste in Handel naar boven.

