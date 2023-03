Handbalsters van MHV winnen wéér, nu dankzij ijzersterke defensie

Coach Lara Gommans moest een fikse puzzel leggen. ,,Door blessures en ziektes had ik geen mid-opbouwer”, zei de trainer. ,,We hebben de afgelopen week met andere meiden op die positie getraind, maar dat was niet toereikend om de aanval in de wedstrijd voortdurend soepel te laten lopen. Het was steeds passen en meten.”

Toch kwam de formatie uit Mill nauwelijks in de problemen. In de eerste helft nam de thuisploeg vlot afstand om met een marge van vier treffers te gaan rusten. ,,Gelukkig hebben we een heel sterke dekking’’, aldus de coach uit Beek en Donk. ,,Iedereen weet wat-ie moet doen in de verdediging. Het is fijn om daar op terug te kunnen vallen als het aanvallend even niet loopt.”