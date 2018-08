Hallo zuiderburen! Hier komt jullie nieuwe supermarktketen aan

Aan de Markt 6 in Reusel staat een Jumbo-supermarkt. Zo eentje die in vrijwel alles lijkt op de 580 andere Nederlandse winkels van het Veghelse familiebedrijf. Met karren tegelijk worden de boodschappen de winkel uitgereden. Op het eerste oog net zoals bij al die andere winkels van de grootgrutter. Opvallend is echter het aantal geparkeerde auto's bij de supermarkt die voorzien zijn van een rood-wit nummerbord. Die Belgische nummerplaten vallen nogal op tussen de gebruikelijke geel-zwarte van het autochtone winkelend publiek.

Veel wijst er op dat de nogal wat Belgen straks een stuk minder ver hoeven te rijden voor hun boodschappen. Jumbo heeft inmiddels vergevorderde plannen om in België in 2019 supermarkten te openen. Woensdag maakte financieel-topman Ton van Veen bekend dat Jumbo inmiddels een 'tiental' contracten heeft getekend om nieuwe vestigingen te openen. Ook wordt de markt verder in kaart gebracht en tuigt het Veghelse concern een Belgische Jumbo-organisatie op, met aan het hoofd de Belg Peter Isaac. Die moet de groei van Jumbo in België gaan realiseren. Een kunstje dat hij al eerder flikte bij en met het Duitse concern Lidl.

Grensstreek

Jumbo-topman Van Veen is er van overtuigd dat de supermarktketen in België kans van slagen heeft. ,,We hebben heel goed in de gaten dat er veel Belgen naar onze filialen in de grensstreek in Zuidoost-Brabant en Zeeland komen. Al wil dat niet zeggen dat we in één klap succesvol zullen worden in Belgie. Hemelsbreed is het - gezien vanaf Veghel - helemaal niet ver, maar het is een compleet andere markt. Met een andere cultuur en andere eetgewoonten. En misschien zien de Belgen ons helemaal niet zitten. Dat gaan we onderzoeken. We zijn bij Jumbo niet zo van de kamikaze en gaan de uitrol naar Belgie gedegen en weloverwogen aanpakken. Meerdere Nederlandse bedrijven hebben gedacht het eventjes te kunnen klaren in Belgie. Maar die fout gaan wij niet maken."

En dat uitgangspunt acht retail-expert Erik Hemmes als buitengewoon verstandig. Hemmes volgt de ontwikkelingen in de supermarktbranche op de voet. Hij noemt de Belgische ambities een logische stap. Al voorziet hij wel dat het nog niet zo makkelijk zal zijn. ,,Alleen al vanwege de enorme concurrentie. Die is in Belgie nog sterker dan in Nederland." Volgens Hemmes is Belgie 'bijzonder' rijk aan supermarkten. Er zijn er 9000 op zo'n 10 miljoen Belgen, tegen in Nederland 4300 supermarkten voor 17 miljoen mensen. ,,Het is dus voor Jumbo de uitdaging om afwijkend te zijn, ten opzichte van de concurrentie. En dan zowel in prijs als in aanbod. Dat ze ook nog eens regionaal moeten aanpassen."

Schaalgrootte

Ook Laurens Sloot, hoogleraar retail marketing aan de Universiteit van Groningen en kenner van de supermarktbranche, ziet mogelijkheden voor Jumbo. ,,Jumbo is de laatste tien jaar nadrukkelijk op zoek geweest naar schaalgrootte met overnames van Super de Boer, C1000 en EMTE. Dat proces is succesvol geweest, maar de ruimte om verder te groeien in Nederland wordt steeds beperkter. De stap over de grens is dus goed te begrijpen. Bovendien krijgt de supermarktwereld een steeds internationaler karakter en is schaalgrootte essentieel om te blijven bestaan."

Op concurrentievlak zal Jumbo in Belgie flink aan de bak moeten. De Belgische supermarktbranche is net als de Nederlandse een verdringingsmarkt. De supermarkten beconcurreren elkaar hevig. In kwaliteit, maar nog meer in prijs. Colruyt, net als Jumbo een familiebedrijf, is met een marktaandeel van 31,9 procent de marktleider, zo blijkt uit cijfers van het onderzoekbureau Nielsen. Het wordt gevolgd door Delhaize met een marktaandeel van 23,8 procent. En dan zijn er nog de prijsvechters als Lidl en Aldi, die volgens onderzoeksbureau Nielsen, samen goed zijn voor een marktaandeel van 15,4 procent.

Albert Heijn - in Nederland marktleider met 35 procent - is met een geschat marktaandeel van 2,5 procent en 38 winkels een relatief kleinere speler in Belgie. Maar het wist vorig jaar wel 40 procent meer winst te boeken bij de zuiderburen. Hoogleraar Sloot wijst op dit succes. ,,Ahold doet het goed in Belgie. En Jumbo heeft bewezen een goede concurrent te zijn. Dus waarom zou Jumbo dan niet in Belgie kunnen slagen? Ze hebben in Veghel best wat in hun mars. Bovendien hebben Brabanders van nature meer met de Belgen dan Noord-Hollanders."

Uitdaging

Desalniettemin zien deskundigen als Sloot en Hemmes, maar ook financieel analisten en insiders van de supermarktbranche wel degelijk nog wat beren op de weg. Sloot: ,,De grootste uitdaging zal zijn om, op relatief korte termijn voldoende geschikte vestigingspunten en passende locaties te vinden." Dat probleem ziet Hemmes ook. ,,Niet voor niets schakelen ze nu allerlei mensen met veel lokale kennis in. Als ze alles vanuit Veghel willen regelen, gaat het niet lukken." Jumbo-topper Van Veen schermt dat het bedrijf een 'tiental' contracten voor locaties heeft. Insiders beweren echter dat dit er al gauw dertig tot veertig zijn. Hemmes: ,,Het is duidelijk dat Jumbo een serieuze partij wil zijn. En dat ben je er niet met 'maar' tien vestigingen."