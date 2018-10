Half miljard euro aan cocaïne: Brabander Frank V. betrokken bij grootste drugsvangst óóit in Málaga

MALAGA - De Spaanse politie heeft een Nederlandse bende opgerold die een recordhoeveelheid cocaïne in Málaga had ingevoerd. De megapartij drugs heeft een straatwaarde van meer dan een half miljard euro. Zeker één verdachte komt uit Brabant: beroepscrimineel Frank V., zo bevestigt een bron dichtbij het onderzoek. Hij woont al enkele jaren in Spanje.

De Spaanse politie vond vond de drugs - maar liefst 6310 kilo cocaïne - eerder deze week bij een inval in een loods in Málaga. Het is de grootste drugsvangst ooit in de Spaanse kustplaats en de één na grootste drugsvangst in Spanje. Achter deze monsterpartij zit een Nederlandse bende, zo maakten de Spaanse autoriteiten donderdag bekend.

In totaal zijn er al vijftien verdachten opgepakt, van wie dertien Nederlanders. Zij worden bijgestaan door zowel Nederlandse als Spaanse advocaten. Waar zij allemaal oorspronkelijk vandaan komen is niet duidelijk, maar vaststaat dat ‘het lang niet allemaal Brabanders zijn’, aldus een bron. Twee Nederlandse advocaten willen vooralsnog niet reageren, alleen dat zij vanuit Nederland ‘juridische bijstand’ verlenen aan de verdachten.

Machtige bende

Volgens de Spaanse politie maakt Brabander Frank V. deel uit van een ‘machtige bende’ die opereerde vanuit Benalmádena, een kustgemeente in de provincie Malaga. De mannen zouden al jarenlang drugstransporten verzorgen via Spanje en Nederland. Daarvoor zouden de Nederlanders in Spanje een fruitbedrijf hebben opgericht.

Deze partij drugs was verstopt in een lading bananen uit Costa Rica. Het containerschip deed eerder Portugal aan. Naast de drugs vond de politie 300.000 euro cash, vuurwapens met munitie en verschillende voertuigen.'

Grootste drugvangst?

Zoals gezegd gaat het niet om de grootste drugsvangst die in Spanje is onderschept. In april werd in een scheepscontainer in de Spaanse havenstad Algeciras tussen de bananen bijna 9 ton coke aangetroffen.

Deze container was bedoeld voor een Colombiaanse bedrijf in Spanje en was in de Colombiaanse havenplaats Turbo ingeladen. Het ging om de grootste hoeveelheid cocaïne die ooit in een enkele container in Europa is aangetroffen.

In verband met de vondst werden zes mensen gearresteerd. In december onderschepte de politie in dezelfde Spaanse havenplaats 6 ton cocaïne.